Gaz et électricité : quelles solutions pour les entreprises ?

Olivier Le Buhan attendait cette réunion avec impatience, mais Bercy n'a annoncé aucune aide. Une déception pour ce chef d'entreprise à Saint-Agathon (Côtes-d'Armor). Pour cause, sa petite entreprise de peinture industrielle ne bénéficie pas de tarif régulé comme pour les ménages, à hauteur de 15%. Elle n'a pas non plus droit à un étalement de factures. Pourtant, ses deux fours sont très gourmands en énergie.