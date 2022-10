Gaz et électricité : un début de prise de conscience

L'utilisation du gaz aussi a diminué, moins 14% par rapport aux années précédentes. Les températures encore douces permettent de ne pas allumer les radiateurs. Mais à l'approche de l'hiver, ce chauffagiste enchaîne normalement le remplacement de chaudière à gaz, et cette année, c'est différent. De plus en plus de clients se retournent désormais vers des chaudières connectées, qui permettent d'économiser jusqu'à 20% de gaz. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Comptez plus de 4 000 euros.