Fin des tarifs réglementés du gaz : à quoi l'offre "Passerelle" correspond-elle ?

Pour ses clients, Engie a dévoilé une offre "Passerelle" qui prendra la suite du tarif réglementé. Le prix de cette offre, résiliable à tout moment sans frais, sera indexé sur un indicateur de référence calculé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et ne devrait pas s'accompagner de fortes hausses mais seulement marginales, selon Engie. "Le consommateur conserve une liberté absolue", a souligné Florence Fouquet, directrice des marchés particuliers, lors d'un point presse. S'il bascule vers "Passerelle" au 1er juillet, il peut toujours changer d'avis après pour une offre de marché", chez Engie ou un autre fournisseur, a-t-elle précisé.

On ne sait pas encore le tarif exact, qui dépendra des prix du marché, mais si la bascule avait eu lieu en avril, la hausse aurait été de 3%. La période comporte quand même "un risque de recrudescence de démarchage agressif" par des fournisseurs, redoute le Médiateur national de l'énergie.

Deux conseils alors : "prendre le temps et ne pas signer une proposition immédiatement au moment du démarchage" et "ne jamais se fier à des propositions commerciales formulées sur un montant des mensualités, qui peuvent évoluer". "Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette nouvelle offre, il faudrait attendre le prix définitif du kWh le 1er juillet et ensuite de comparer grâce au comparateur en ligne", conseille Lucile Buisson, chargée de mission énergie, environnement et transports à UFC-Que-Choisir dans le sujet en tête de cet article.