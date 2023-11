VIDÉO - Gaz, fioul, bois, électrique : notre comparatif pour bien choisir votre chauffage

Il existe de multiples options pour se chauffer : le gaz, le fuel, l’électricité, la pompe à chaleur ou encore le bois. Certains sont plus écologiques, d’autres plus économiques, quand certains combinent les deux. Voici quelques conseils pour bien choisir et alléger sa facture.

Une chaudière au gaz, des radiateurs électriques, une cuve au fioul, une pompe à chaleur ou encore la bonne vieille cheminée au feu de bois. En France, il existe de multiples façons de se chauffer. Mais quel est le chauffage le plus économique ? Voici un comparatif des meilleures solutions.

4. Le fioul, cher et polluant

12% des Français sont équipés de cuves à fioul. Dans la vidéo en tête de cet article, une maison d’une centaine de mètres carrés se fait livrer. Le litre coûte 1,32 euro et il faudra 900 litres pour la chauffer cet hiver. "Il faut compter environ 1200 euros de fioul par an. C'est conséquent, oui", explique la cliente. Le problème étant qu'en plus de coûter cher, le fioul est polluant. Et en plus, le prix varie en fonction du cours du pétrole, ce qui peut rapidement plomber la facture en ce moment.

3. Le gaz, très plébiscité mais gare aux variations de prix

Le gaz est très plébiscité par les Français : 39% l'ont choisi pour se chauffer aujourd’hui. Une énergie très sensible aux événements internationaux, par exemple avec la guerre en Ukraine. Le prix n'a depuis cessé d’augmenter, plus 7% encore le mois prochain. Aujourd'hui, il faut compter 1500 euros par an pour une maison de 100 mètres carrés. "Ça a augmenté. Ce qu'on fait, c'est qu'on réduit le temps de chauffage, mais aussi la température pour limiter un maximum. On aimerait avoir quelque chose d'un peu alternatif", explique le client d'un magasin de bricolage dans la vidéo en tête de cet article. Mais attention, les aides à l'installation vont bientôt s'arrêter. Alors le vendeur propose une pompe à chaleur air-air. "C'est 70% d'apport en air, 30% d'énergie payante. On vient prendre les calories qu'il y a dans l'air, on les compresse pour faire du chaud. En gros, c'est de l'air extérieur qui vient chauffer de l'air intérieur", détaille un vendeur. Problème hautement dissuasif : un coût d'installation conséquent, autour de 15.000 euros.

2. L'électricité, plus moderne et connectée

Fini les radiateurs d'antan qui consommaient beaucoup sans rien chauffer, 35% des Français se chauffent à l'électrique aujourd'hui. Les radiateurs sont plus modernes et surtout, ils sont connectés. Grâce à votre téléphone portable par exemple, le radiateur sait si vous êtes chez vous et règle tout seul la température. Même si vous oubliez d'éteindre ou baisser avant de sortir de votre domicile, le système le fait pour vous, avec à la clé des centaines d'heures de chauffage gagnées... tout comme des centaines d'euros. Le prix du MWh est plus cher que les autres énergies, mais il est plus stable. Les radiateurs quant à eux sont aussi moins chers, avec un prix autour de 450 euros en moyenne.

1. Le bois, de loin le plus économique

L'énergie la plus économique, hors catégorie, c'est le bois. aujourd'hui, un stère coûte 93 euros, il en faut cinq pour chauffer une maison de 100 m² cet hiver, soit 465 euros l'année. Certains ne se chauffent plus qu'avec ce système. "La maison est mal isolée, donc le gaz ou l'électricité ça me coûterait trop cher", explique un riverain. De plus en plus de Français s'équipent en poêle à bois ou en cheminée. Certains professionnels observent une augmentation des ventes de 10 à 15% cette année. Mais le bois n'est que très souvent un chauffage d'appoint. Dans tous les cas, le logement doit être bien isolé, car comme le dit l'adage populaire, rien ne sert d'avoir un bon chauffage si c'est pour chauffer la rue.