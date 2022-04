Gel : le prix des fruits et légumes va-t-il flamber ?

Difficile d'évaluer l'impact sur les prix pour l'instant. Dans les régions les plus touchées, il faut d'abord constater les dégâts. Fabien Villenave, producteur d'asperges à la ferme Villenave, doit jeter par exemple un quart de sa récolte du jour. Mais heureusement, la saison est loin d'être terminée. Il reste encore près de deux mois, de quoi espère que les prix restent stables. Autre consolation, les abricots et les pêches ont été relativement épargnés par le gel. Mais une augmentation des prix reste probable à cause de l'inflation.