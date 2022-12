La truffe, un champignon de luxe sous haute surveillance

"Nos agriculteurs travaillent toute l'année et doivent pouvoir aussi vivre du fruit de leur travail, sans que quelqu'un vienne le leur voler", explique le chef d'escadron Jean-Marc Gagé. En effet, cette fin d'année est très tendue. Il y a quelques jours, Christian Patrat s'est fait voler des truffes directement sur son exploitation. "On n'est pas assuré, ça ne nous est pas venu à l'esprit et je ne sais même pas si ça s'assure réellement. C'est décourageant !", déclare-t-il. C'est un préjudice évalué à plusieurs centaines d'euros.