VIDÉO - Géothermie : la solution d'avenir pour se chauffer à bas coût ?

Depuis quelques semaines, il existe un plan gouvernemental pour subventionner la géothermie, mais les constructions neuves n’en bénéficient pas. Le couple Bitz s’est lancé dans le chantier d'une vie il y a un an. Le choix était évident malgré l’investissement de départ. "On est aux alentours de 33.000 euros tout compris avec le terrassement, le chauffage au sol, l’installation complète", déclare le mari. "On s’est dit, on va plutôt investir dans le chauffage parce qu’énergie renouvelable, long terme. On voit maintenant les prix du gaz et de l’électricité qui grimpent et qui vont sans doute continuer à grimper", abonde son épouse.

Le cœur du dispositif une pompe à chaleur, installée à la cave. Elle utilise les calories du circuit enterré dans le jardin, les compresse et les multiplie. "Je récupère les calories d’un côté. J’ai le fameux compresseur au milieu qui va comprimer les calories et qui va redistribuer dans mon chauffage au sol. L’intérêt du système, c’est que quand on consomme un watt, on a 4,6 watts de chauffage", reprend Matthieu Haushalter.