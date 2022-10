Gérants de stations-services : en première ligne face à la pénurie

Propriétaire de cette station essence dans la Somme, Pascal Terrier ne s'accorde aucun répit. Mercredi, ses six pompes ont été réapprovisionnées en essence et en gasoil, 33 000 litres attendus par des dizaines de voitures. Selon un automobiliste, sur une dizaine de stations dans le département, celle de Pascal est la seule à être ravitaillée en essence et en gasoil.