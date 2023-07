VIDÉO - Gironde : le camping "Les Flots bleus" retrouve ses habitués de l'été, un an après les incendies

Dans les allées, les vacanciers retrouvent peu à peu leurs marques. Pour le patron du camping, la saison s’annonce prometteuse. "Les touristes sont là, les habitués sont revenus, pas mal de gens qui ont vécu la même chose que nous, la même situation, reviennent cette semaine aussi. On a essayé d'effacer toutes les traces", explique Franck Courderc, patron du camping "Les Flots Bleus".

Pourtant, il est difficile d’ignorer la forêt encore calcinée et la Dune du Pilat qui apparait, autrefois cachée par les pins. "Il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus rien. C’est impressionnant", s'étonne un vacancier. D'autres essayent d'être plus optimistes pour l'avenir, constatant la repousse des végétaux, mais aussi le retour des oiseaux ou des cigales.