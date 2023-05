Glaces : mais pourquoi coûtent-elles si cher ?

Des hausses qui pèsent de plus en plus sur le prix de la glace. Prenons exemple du cornet vendu 4,20 euros. 1,20 euro sert à payer la matière première, fruits et lait notamment. 1,20 euro permet de payer les frais fixes comme la facture d'électricité, le loyer et 1,20 euro de financer la masse salariale. Seulement 60 centimes vont dans la poche du glacier.