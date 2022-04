Glaces : quelles sont les nouvelles tendances ?

Pour se démarquer, Cécilia Thomas, co-fondatrice de Poptails by LAPP, pense trouver la bonne idée. L'entrepreneuse vient de lancer une recette végétale, c'est-à-dire sans la moindre goutte de lait en utilisant de la noix d'acajou. Après dégustation, l'illusion fonctionne parfaitement. Prix de chaque pot, environ 7 euros, légèrement plus cher qu'une glace classique. Cette tendance prend de plus en plus de place dans les supermarchés.