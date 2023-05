VIDÉO - "C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu !" : du médecin à son taxi, tout noter est-il une bonne idée ?

Après une nuit dans un hôtel fabuleux ou une course en taxi catastrophique, pensez-vous à laisser une note ? Oui, "pour améliorer peut-être la qualité, le service de l'endroit", selon une passante. "Je me dis que si cela nous sert, autant le faire pour les autres", témoigne une autre. Une pratique qui s'est même étendue aux professionnels de santé. Difficile pour ce dentiste de gérer des commentaires souvent anonymes. "Auparavant, il y avait le bouche à oreilles. On est habitué à l'avoir, c'est même écrit dans notre code de déontologie. Mais aujourd'hui, ça nous tombe dessus : on ne sait pas qui. Là, j'ai une étoile, et c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu !", explique un dentiste.