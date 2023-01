Grâce aux efforts et à un hiver plus doux, le risque de coupures d'électricité s'éloigne

Cela faisait longtemps que Johanna n'avait plus lancé une machine en pleine journée. Depuis plusieurs mois, elle a adopté tous les gestes pour réduire sa consommation d'énergie. Désormais, elle va se permettre un peu plus de souplesse. "Je serai très consciencieuse et je continuerai parce que c'est tout aussi bon pour la facture que pour la planète. Mais c'est vrai que je vais, peut-être, un petit peu moins stresser et avoir moins peur d'avoir une coupure d'électricité", affirme-t-elle.