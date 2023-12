Grand magasin : le rush de Noël

REPORTAGE – C’est le plus vieux grand magasin du monde créé il y a près de 175 ans. Le Bon Marché à Paris reste une référence du bon goût à la française. La période représente 30% de l’activité commerciale de l’année.

Vous êtes en plein shopping, un samedi, jour de pointe au Bon Marché. Opération cadeaux de Noël, vos enfants font un baby-foot et d’un coup, les Black Legends sont sur scène, suivie d’Arthur du groupe Catastrophe. Surprendre, se démarquer, c’est la stratégie du grand magasin à l'approche de Noël. La période est cruciale, 30% du chiffre annuel en quelques semaines.

Pour appâter la clientèle, paradoxalement, on ne mise pas sur les prix. Ils sont astronomiques. Marguerite et Aristide Boucicaut, les fondateurs de l'enseigne, doivent se retourner dans leur tombe. Eux qui ont créé le premier magasin discount ne pouvaient pas imaginer que 170 ans plus tard, LVMH, le nouveau propriétaire proposerait une bouteille de vin à 10 000 euros, une doudoune pour enfants à 600 euros, ou encore une bouteille d’eau à 6 euros. À Noël, on vient s’offrir un moment dans la peau d'un millionnaire, mais pour que cela fonctionne, il faut de la rareté, de l’exclusivité et faire du magasin un théâtre où il se passe toujours quelque chose.

Dans les sous-sols de la grande épicerie, les rayons alimentaires du magasin sont un labyrinthe de 1 800 mètres carrés. On y trouve trois secteurs dont la boulangerie, le traiteur et la pâtisserie. Les truffes sont à 1 700 euros le kilo, un Mathusalem de Champagne à 5 000 euros, un bœuf japonais à 300 euros le kilo.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.