VIDÉO - Grand soleil sur les ventes de bottes de pluie : "Un véritable accessoire de mode"

Les ventes des bottes en caoutchouc sont en forte hausse, et pas seulement à cause des pluies record de ces dernières semaines. L’offre a considérablement évolué, rien à voir avec ce qui se faisait avant.

Lorsqu’il pleut, entre les baskets et les escarpins, elles occupent le terrain. Les bottes et les bottines s’affichent désormais sans complexe, mais surtout, peu importe l’âge. Elles ont la cote depuis quelques années. Solides et pratiques, il en existe désormais de toutes les couleurs.

Avec les pluies abondantes de ces derniers jours, Aurore Boché a vu ses stocks fortement diminuer. Cette responsable du magasin Carré pointu, à Nantes, attend un nouvel arrivage et nous donne un petit conseil : il ne faut pas oublier la place que prendront les chaussettes. Dans son magasin, on trouve des bottines autour de 60 euros, mais sur Internet et dans la grande distribution, comptez une vingtaine d’euros pour une paire.

Des modèles au "confort optimal"

Dans le Maine-et-Loire, une entreprise fabrique des bottes en PVC recyclables. Chaque année, 40.000 paires sortent de ses presses. Ici, tout est assemblé à la main jusqu’aux coutures intérieures. "On est sur un confort optimal, avec une chaussette intérieure, un élastique sur les côtés", détaille Marion Rabet, responsable marketing du groupe Humeau-Beaupréau.

La marque propose une quarantaine de modèles de bottines et voit ses ventes augmenter de 20% tous les ans. Elle doit sans cesse innover pour séduire de nouveaux clients. "C'est un produit qu'on peut porter pour aller se balader en forêt, pour aller au travail... Mais ce qui est de plus en plus attendu, c'est d'apporter une notion un peu plus mode, un peu plus 'stylée' : c'est un véritable accessoire de mode aujourd'hui", assure la responsable marketing.

La création de la botte remonte au début du XVIIIe siècle au Royaume-Uni. Il faudra attendre 1850 pour les premiers modèles en caoutchouc.