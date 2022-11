VIDÉO - Grande-Bretagne : des "banques de chaleur" pour affronter l'hiver

Prendre une douche chaude, faire bouillir de l'eau ou simplement allumer le chauffage, ces gestes du quotidien coûtent de plus en plus cher aux Britanniques. Outre-Manche, les factures d'énergie ont presque triplé en un an. Alors certaines villes se mobilisent. En plus des banques alimentaires, Bristol a mis en place des banques de chaleur, des espaces chauffés ouverts aux habitants. "C'est un luxe pour moi, car j'habite dans une maison où je suis seule. J'allume le chauffage le soir, et c'est tout", explique une habitante.