Grandes surfaces : vers un retour des mégas promos ?

Un produit acheté, un produit offert. Des rabais de moins de 50% et même de moins 70%. Et si ces offres très alléchantes faisaient leur grand retour dans votre supermarché ? Depuis quatre ans, elles sont interdites. C'est 34% de remise maximum. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Économie souhaite faire marche arrière en autorisant des réductions plus généreuses, allant jusqu'à 50%. Les consommateurs interrogés par nos journalistes sur le sujet sont déjà très enthousiastes.