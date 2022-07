Granulés de bois : la hausse de prix est-elle justifiée ?

Des granulés plutôt que des fiouls pour s'échauffer, Corinne et son mari ont fait ce choix il y a cinq ans. Mais à regarder de plus près la facture, ce couple doute de faire encore des économies. Avec la hausse de la matière, il craint de revenir au même niveau qu'à une époque où il a changé leur chaudière. L'augmentation a atteint plus de 20 % sur une année. Pour ce couple, ce chiffre est difficile à accepter quand on habite à 600 mètres de deux usines de fabrication de granulés et dans une région forestière.