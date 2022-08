Granulés de bois : pourquoi les prix flambent ?

Un client vient enfin de trouver un vendeur approvisionné, mais après avoir passé la matinée au téléphone. Yves Leverger vend du combustible depuis des années. Il n'avait jamais vu une telle demande, surtout en pleine canicule. "On en veut tout de suite et surtout, on en veut beaucoup. Donc nous, on est obligé d'avoir des consignes maintenant d'une palette par client", lance le vendeur de combustible.