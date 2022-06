Grèves : les départs en avion compromis cet été ?

Au départ de l'aéroport de Bruxelles (Belgique), on a constaté des annulations de vols. Des scènes comme celles-ci pourraient avoir lieu dans l'Hexagone cet été. Les appels à la grève se multiplient et inquiètent les voyageurs. Dans chaque pays, les revendications tournent autour des conditions de travail décentes ou autour du salaire. Ces mouvements agacent à l'approche de la saison estivale. Dans l'Hexagone, le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial appelle à la grève samedi et dimanche.