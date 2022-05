"C'est historique" : à cause de la grippe aviaire, le canard se fait rare dans les restaurants

Depuis le début de l'actuelle épizootie de grippe aviaire, en novembre, 16 millions de volailles ont été abattues en France, a indiqué, lundi 2 mai, le ministère de l'Agriculture. Conséquence : le canard vient à manquer dans les restaurants, et notamment à Toulouse (Haute-Garonne), où le 13H de TF1 a mené son reportage, visible en tête de cet article.

Ainsi, au restaurant Le J’Go, il n’y a plus de canard à la carte. "Normalement, en entrée, on a le foie gras et (...) un tartare de bœuf au foie gras", explique Olivier Ehret, le patron de l'établissement. À cause de la grippe aviaire, les fournisseurs n’ont plus rien à lui vendre. Alors, le gérant a dû adapter certains plats, même les plus emblématiques. "Il faut expliquer à nos clients que le cassoulet, on ne peut plus les faire avec du canard, c'est désormais 100% de porc", détaille-t-il.