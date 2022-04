Grippe aviaire : va-t-on manquer de poulet ?

Chez un volailler, on a quelques craintes. Dans toute la filière, on subit deux crises à la fois. "Pour les éleveurs, actuellement, c'est une double peine parce qu'il y a la grippe aviaire donc qui les oblige à abattre leurs volailles et il y a l'augmentation du coût de l'aliment du fait de la crise ukrainienne", confie Jean-Jacques Costiou, volailler et gérant de l'usine "Au Faisan Doré" à Plabennec (Finistère).