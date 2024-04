VIDÉO - Gros électroménager : pourquoi les prix s'envolent

Les prix de ces appareils électroménagers ont bondi ces derniers mois. Quand on atteint les 50% de hausse, cela mérite quelques explications, que recense le 20H de TF1.

Ils sont devenus les indispensables du quotidien : machine à laver, sèche-linge ou encore lave-vaisselle. Mais en rayon, leur prix varie désormais du simple au triple. Comptez plus de 1000 euros pour certains appareils. De "l'électroménager blanc" toujours plus cher, dans une boutique Gitem, le vendeur le reconnaît lui-même dans le reportage du 20H en tête de cet article. En seulement trois ans, le prix d'achat de certains de ces produits a littéralement explosé. Le responsable de la boutique a dû revoir ses marges pour rester compétitif, comme il l'explique au micro de TF1.

Le budget s'envole pour les ménages : en 2023, le prix de l'électroménager a augmenté de 3%. Des produits plus chers, car plus novateurs, selon l'expert Laurent Cours. Le prix des composants électroniques, très élevé depuis la fin de la crise Covid, se répercute sur la facture. Petit motif de satisfaction : si les appareils sont plus chers à l'achat, ils sont désormais plus économes en eau et en énergie, et souvent réparables.

Cécile a fait appel à une entreprise de réparation, car elle n'avait pas le budget pour remplacer son lave-vaisselle défectueux. Le coût de l'opération s'élève à 150 euros, contre 900 pour l'achat d'une machine neuve. En 2023, plus de quatorze millions d'appareils ont été vendus en France.