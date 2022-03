Guerre en Ukraine : "La crise pourrait taper les Français au portefeuille si elle dure"

La guerre en Ukraine va-t-elle finir par taper les Français au portefeuille ? C'est l'avis de François Lenglet. Et ce,à cause de la hausse des prix que va provoquer le conflit s'il perdure. Et pour cause : la Russie est l'un des premiers producteurs au monde de matières premières comme le blé, le bois, le charbon, de métaux comme l'aluminium, le nickel ou l'acier. Ce sont autant de produits qui entrent dans la composition de nos biens de consommation. Et c'est sans compter le pétrole et le gaz russe. L'énergie comptant pour près de 9% des dépenses des ménages en moyenne.