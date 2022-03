Prix des carburants : vers une augmentation de "8 à 10 centimes" cette semaine, selon Michel-Edouard Leclerc

Pour éviter la mauvaise surprise, le patron du groupe E.Leclerc invite les consommateurs à regarder les sites comparatifs. "Un distributeur qui n’est pas cher va vendre plus et va devoir renouveler ses stocks plus rapidement à un prix plus cher. Et quelques fois, il va être plus cher pendant quelques heures que celui qui a des prix habituellement plus élevés", explique-t-il.