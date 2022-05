Habillement : ces tee-shirts qui dorment dans vos placards

Certains les collectionnent et les empilent au fond de leur placard. Pierre achète une quinzaine de T-shirts chaque année. Résultat, il en a 65. On a tenté de les empiler pour se rendre compte de la taille de cette collection. Impossible, mais pour lui, pas question d'en jeter. "Ce serait difficile de me séparer de la moitié", pense-t-il. Pierre n'est pas le seul à conserver ses T-shirts. Les Français ont en moyenne 17 dans leur placard. Et cette passion commence très jeune.