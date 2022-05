VIDÉO - Pouvoir d'achat : les contours de la future loi

Un nouveau gouvernement s'annonce, mais la priorité n'a pas changé. Le pouvoir d'achat reste un dossier brûlant et, face à l'inflation, de nouvelles mesures sont envisagées. Que sait-on des pistes de la future loi "pouvoir d'achat" ?

Alors que 8 millions de personnes sont actuellement en situation de détresse alimentaire, un chèque alimentaire d'un montant de 50 euros par mois est évoqué. Pour un coût de près de 5 milliards d'euros par an pour les dépenses publiques.

À cela s'ajoutent les prolongations du gel des tarifs du gaz (10 milliards d'euros par an), et du bouclier électricité (10 à 15 milliards d'euros par an).