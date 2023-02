Hausse des prix de l'électricité : ce qui change ce mercredi 1er février

"Malgré tout, on se sent protégé." Cliente d'EDF au tarif réglementé, Emmanuelle se réjouit des conséquences mesurées de la hausse des prix de l'électricité au moment d'éplucher ses factures. Une hausse limitée à 15% par le "bouclier tarifaire" du gouvernement qui aurait dû s'élever à 99,22% TTC, selon le barème rendu public en janvier par la CRE et fixé en fonction des coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros.

En 2022, la consommation électrique de cette mère de famille lui revenait à 24 euros par mois. À partir de ce mercredi 1er février, elle paiera un peu plus de 27 euros, soit 3,60 euros de plus. "C'est une hausse qui reste conséquente. En tout cas en termes de pourcentage. Après, effectivement, quand on la ramène à ma consommation, 3 euros par mois, c'est une somme toute modeste", reconnaît-elle. Sans le "bouclier tarifaire", sa facture mensuelle aurait atteint près de 48 euros.