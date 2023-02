Hausse des prix de l'énergie : l'improbable retour du bon vieux poêle en faïence

Dans le Haut-Rhin, on redécouvre aussi l'intérêt des poêles en faïence. La demande a augmenté de 30% chez cet artisan. Ici, on fabrique des poêles flambants neufs avec de vieilles méthodes, tous les carreaux d'argile sont faits à la main. Après 36 heures de séchage, les carreaux sont décorés à l'aide d'un pochoir, et on pulvérise ensuite de l'émail. Entre la cuisson et le montage, il faut près d'un mois pour bâtir de toute pièce un poêle traditionnel. Son prix est de 12 000 euros, pour des performances de chauffe, rivalisant avec les techniques les plus modernes.