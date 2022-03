Hausse des prix de l'énergie : le retour de la chasse anti-gaspi

Pour consommer moins d'énergie à la maison, Zakhia Khaldi fait attention à tout, notamment au chauffage."Sur les cinq chauffages que j'ai, c'est le seul que j'allume, c'est le plus gros de la maison. Et j'essaie de réduire ma consommation entre 19 et 21 °C, donc je le mets à 2 ou à 3, et je l'allume en fin de journée. Sinon je mets une couverture sur mon canapé pour ne pas avoir froid, explique-t-elle.