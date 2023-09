VIDÉO - Carburants : qui sera concerné par les nouvelles aides ?

Face à des prix toujours plus élevés, le gouvernement met la pression sur les raffineurs et leur demande de renier leurs marges, mais est-ce suffisant pour vraiment faire baisser les prix à la pompe ? "Le coup du raffinage dans un litre de carburant, c'est très peu, entre 2 et 5% en fonction des moments. Donc si on arrive même à renier cette toute petite marge, ça ne va pas forcément se sentir beaucoup", nous explique Salomée Ruel, professeure en management logistique. Quelques centimes gagnés à chaque litre au mieux.