Un plein deux fois moins cher : ruée sur les convertisseurs d'essence au bioéthanol

En 2021, 30.000 kits ont été installés en France sur l’année, soit deux fois plus qu’en 2020, selon la Collective du bioéthanol qui rassemble des professionnels de la filière. Mais avec l'accélération de la flambée des prix à la pompe depuis le début de la guerre en Ukraine, de plus en plus de conducteurs veulent sauter le pas en équipant leur véhicule. Seule condition : posséder un véhicule à essence, et non gazole.