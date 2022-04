Prix des carburants : l'étonnant cadeau d'un maire du Tarn à ses habitants

Inédite en France, la mesure, qui vient s'ajouter à la remise de 15 à 18 centimes par litre décidée par le gouvernement, représente un budget important pour cette petite commune tarnaise de 2.200 habitants : à savoir l'équivalent de 15% des recette fiscales.

Mais pour le maire, Serge Sérieys, elle s'imposait plus que jamais dans le contexte de flambée des prix de l'énergie. "On n'est pas là que pour faire du goudronnage, on est là pour écouter et apporter des réponses, et aujourd'hui, la réponse qu'attendent les administrés, c'est le pouvoir d'achat", explique-t-il dans le reportage du 13h de TF1 en tête de cet article. Pour faire ce cadeau, la mairie compte faire des économies en différant certains travaux.

Sans surprise, les habitants saluent un geste "très généreux". À l'image de ce retraité qui confie gagner moins de 1000 euros par mois et assure que ce cadeau "va faire du bien".