Hausse des prix : dès le matin, tout coûte plus cher

La journée commence au supermarché. Et les clients rencontrés sur le parking nous disent "jongler avec les étiquettes". Retour de course, après l'achat de pâtes (+15%), de la farine (+11%), de café (+8%) et d'un pot de moutarde (+9%). Au total, le ticket est de 11,03 euros, contre 9,10 euros il y a quelques jours.