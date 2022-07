Hausse des prix : le caddie TF1 a-t-il augmenté ?

Quels sont les produits dont le prix a le plus augmenté ? En neuf mois, les quatre steaks hachés sont passés de 6,85 euros à 9,55 euros. Même chose pour la viande blanche. Au kilo, les filets de poulet sont 2,80 euros plus chers qu'en octobre. Du côté des autres produits, pour la même plaquette de beurre, il faut maintenant dépenser 20 centimes de plus. Ces produits sont directement affectés par les aléas climatiques et la guerre en Ukraine.