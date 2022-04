Hausse des prix : les Allemands font leurs courses en France

A l'extérieur d'un magasin français, les voitures avec des plaques allemandes sont de plus en plus nombreuses. A l'intérieur, certains rayons sont dévalisés dès l'ouverture. C'est le cas de la farine, le sucre, mais surtout l'huile, plus cher et beaucoup plus rare outre-Rhin. "En Allemagne, on ne trouve plus rien. Tout est déjà vendu et les rayons sont vides", lance un client. A quelques kilomètres, de l'autre côté de la frontière, dans une enseigne hard-discount, certains rayons sont désespérément vides.