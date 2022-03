Hausse des prix : les produits du quotidien toujours plus cher

Pour comprendre d'où viennent ces augmentations, il suffit de se rendre chez un producteur de cidre et de jus de pomme situé à quelques kilomètres. Premier constat : le prix du verre est beaucoup plus élevé. Au total, les coûts de production sont 20 à 30% plus cher depuis quelques mois. "A travers le carburant, tout a augmenté, parce qu'on doit tout transporter. Bien sûr que ça va se ressentir sur le consommateur final", explique Olivier Vauvrecy, gérant de "La Ferme de Billy" à Rots (Calvados).