VIDÉO - Hausse des prix : les produits du quotidien vont encore augmenter

Pour toucher du doigt les raisons de ces augmentations, il suffit de se rendre chez un producteur de cidre et de jus de pomme, situé à quelques kilomètres de là. Premier constat : le prix de revient du verre est beaucoup plus élevé, et au total, les coûts de production sont 20 à 30% plus cher depuis quelques mois. Et la hausse du prix du pétrole aggrave tout : "À travers le carburant, tout a augmenté", explique le gérant de "La Ferme de Billy", "parce qu'on doit tout transporter. Bien sûr que ça va se ressentir sur le consommateur final". L'inflation est portée par une succession de crises, débutées avec la reprise économique post-pandémie : après la pénurie de matières premières, et la hausse des prix de l'énergie, se profile le contrecoup de la guerre en Ukraine- qui a déjà fait sentir ses effets sur les cours du blé et du gaz.