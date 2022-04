Hausse des prix : les produits laitiers aussi

Le lait plus cher, ce n'est peut-être que le début, car chez les éleveurs, les coûts de production n'ont jamais été aussi élevés. Vincent Villemont, éleveur de vaches laitières à Valençay (Indre), peut en témoigner. Rien que pour remplir le réservoir de son tracteur, ses dépenses se sont envolées. Il doit aussi faire face à l'augmentation du prix du fourrage, des engrais et des céréales pour nourrir ses 120 vaches. Plus 25% par exemple pour le colza. Face à ces hausses de charge, la grande distribution a accepté de lui verser 3 centimes de plus par litre.