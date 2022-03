Hausse des prix : les vêtements aussi

Par exemple, dans une usine d'Ibe Textiles Colors à Beaumont-lès-Valence (Drôme), spécialisée dans l'impression sur tissu, toutes les factures augmentent. Ce sont celles du gaz et de l'électricité qui inquiètent le plus. Selon Philippe Bourcy, le directeur de site, "quand on arrive à 45% d'augmentation du coût de l'énergie pour un mètre de tissu travaillé, ça devient compliqué. C'est dix à douze mille euros de charge supplémentaire par jour". Seule solution pour rester rentable, facturer plus cher ses pièces à ses principaux clients. Des grandes marques de mode à petits prix, très présentes dans nos centre-villes.