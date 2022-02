Hausse des prix : pourquoi le prix du café augmente-t-il ?

Selon ce torréfacteur, le phénomène principal vient du marché brésilien qui est le plus gros producteur de café de la planète. Une sécheresse accrue pendant plusieurs mois a diminué la floraison. Ainsi, il y a moins de café. Et fatalement, le cours monte. En outre, le prix du café augmente partout dans le monde. Par exemple, la hausse est de 34% en Papouasie, 52% au Pérou et 77% pour celui du Brésil. Et le cours du café devrait continuer de grimper en attendant les récoltes en septembre 2022.