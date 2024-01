VIDEO - Hausse des tarifs de l'électricité : combien allez-vous payer en plus ?

A compter du 1er février, nos factures d'électricité vont de nouveau augmenter. Concrètement, de combien d'euros va augmenter le montant de votre facture mensuel ?

Si vous avez pris le réflexe d'éteindre la lumière en quittant une pièce, un conseil, surtout ne le perdez pas. Pour cause : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a confirmé dimanche sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 que la facture d'électricité augmenterait au 1er février de 8,6% à 9,8% pour la très grande majorité des Français.

Depuis l'annonce, certains Français ont déjà fait les comptes. C'est le cas d'un étudiant, interviewé dans le reportage en tête de cet article, qui payera 14 euros de plus par mois. "En tant qu'étudiant, on est un peu en difficulté. Si en plus, on ajoute de l'argent dans l'électricité, on doit faire un calcul pour réduire le coup alimentaire", explique-t-il.

Les prix ont pratiquement doublé

Concrètement, si vous habitez seul, un appartement chauffé à l'électricité, le montant de votre facture mensuel va augmenter de huit euros. Pour une famille de quatre personnes qui vit dans une maison, elle aussi chauffée à l'électricité, la hausse sera cette fois de 18 euros par mois.

Pour rappel, c'est déjà la quatrième augmentation du prix de l'électricité en deux ans après une hausse de 10% en 2022, 19% de plus il y a un an, et à nouveau 10% de hausse cet été. A titre de repère, sur cette période, les prix ont pratiquement doublé.