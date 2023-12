Hausse du prix de la carte grise dans plusieurs régions : découvrez la carte de France des tarifs 2024

Plusieurs régions françaises vont relever les tarifs des certificats d'immatriculation le 1ᵉʳ janvier prochain. Des augmentations parfois très fortes. Le 20H de TF1 fait le point sur ce qui se profile et vous montre la nouvelle carte de France des tarifs.

Carburants, assurances, péages... Se déplacer en voiture n'a jamais coûté aussi cher en France. Et, mauvaise nouvelle, au 1ᵉʳ janvier 2024, les tarifs des certificats d’immatriculation (ex-cartes grises) vont augmenter dans plusieurs régions, et parfois, de manière très brutale. La carte ci-dessous montre les prix qui devraient s'appliquer au 1ᵉʳ janvier prochain.

TF1

En 2024, en Normandie, le prix de la carte grise va ainsi passer de 35 à 46 euros. Comment l'expliquer ? Reprenons le mode de calcul.

Aujourd'hui, le prix de votre certificat d'immatriculation est calculé à partir d'une redevance et de taxe. Une première de 11 euros ; une autre sur les véhicules polluants ou encore sur une taxe régionale. Et c'est cette dernière qui augmente dans certaines régions : "Il y a une partie de la taxe carte grise qui est toujours historiquement revenue à la région, et donc chaque région vote son propre taux", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Sophie Alexander, avocate fiscaliste.

Si l'on prend l'exemple précis de la Normandie, la région justifie la hausse par des investissements à venir dans les transports, comme le train. "L'augmentation de cette carte grise, c'est 45 millions d'euros supplémentaires pour financer uniquement notre programme massif d'investissement ferroviaire, pour l'acquisition de rames, pour réparer les infrastructures et moderniser l'ensemble du réseau ferroviaire normand", explique à TF1 Virginie Carolo-Lutrot, vice-présidente en charge du Budget et des Finances.

D'autres régions ont décidé d'augmenter cette taxe régionale. D'une région à une autre apparaissent de grosses différences : 20 euros entre les Hauts-de-France et la Bretagne et jusqu'à 28 euros entre la Bretagne et la Corse. Résultat, pour la même citadine, vous devriez payer votre carte grise 233,76 euros en Bretagne, contre 121,76 euros en Corse.

TF1

La carte grise pourrait aussi augmenter pour les véhicules hybrides. Certaines régions ont décidé de supprimer l'exonération de la taxe régionale dont ils bénéficiaient jusqu'ici.