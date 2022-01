Prix des carburants : combien gagnent les Français qui font leur plein en Espagne

À chaque passage à la pompe, c'est le même constat pour les automobilistes : "Faire le plein de la voiture c'est pratiquement plus possible", "la voiture c'est du luxe maintenant". Comme partout ailleurs, le prix des carburants reste très élevé dans cette station du Pays basque. On compte 1,69 euro le litre de sans plomb 95 et 1,61 euro pour le gasoil.