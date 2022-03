Hausse du prix des carburants : comment réduire la facture pour les ménages

Un compteur qui tourne plus vite que jamais. Comment expliquer ces prix record ? Le coût du carburant avait déjà augmenté avec la reprise de l'économie mondiale. La guerre a amplifié ce phénomène. Hier, le prix du baril de pétrole a même frôlé son record historique à 140$. Problème : depuis des mois, l'euro perd de sa valeur par rapport au dollar. Mécaniquement, le pétrole s'achète plus cher. Inattendu, le prix du gazole est désormais plus élevé que celui du SP95, car ses coûts d'acheminement sont plus importants.