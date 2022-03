Haute-Loire : le covoiturage comme solution

Dans le petit village de Costaros (Haute-Loire), si les habitants se mettent au covoiturage, c'est avant tout grâce au système D. Depuis que leur budget essence a doublé, Mélanie, Chantal et Sylvie ont décidé de prendre les choses en main. En partageant leur véhicule, ces trois mères de famille économisent ainsi, au moins un plein d'essence par mois. Ce covoiturage est possible, car leurs horaires de travail correspondent. "On est toutes les trois dans la même galère, on fait le même trajet, donc cela paraissait comme une évidence", expliquent-elles.