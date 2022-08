Électricité : heures pleines et heures creuses, cette offre est-elle vraiment rentable pour tous ?

Face à la flambée des prix de l'énergie, vous êtes nombreux à vouloir faire des économies. Et pour réduire sa facture d'électricité, on pense spontanément à la formule "heures pleines et heures creuses" que proposent de nombreux fournisseurs. Mais cette offre est-elle vraiment rentable ? La réponse est "non" assure notre journaliste Thierry Coiffier dans la vidéo en tête de cet article.

Faites très attention, car mal utilisée, cette formule "heures pleines et heures creuses" peut même vous coûter plus cher. L'association Soixante millions de consommateurs l'a d'ailleurs très bien montré. En gros, ça ne sera rentable que si vous habitez dans un logement de plus 50 mètres carrés, chauffé totalement à l'électricité et surtout dans lequel vous arrivez à décaler au moins 50% de votre consommation la nuit.