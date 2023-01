Épiphanie : tout ce que vous ignorez sur la galette des rois

La galette des rois est probablement née des Saturnales, une fête romaine célébrant le dieu Saturne et le soleil. Les maîtres et les esclaves partageaient un repas et, pour le dessert, un haricot, qui faisait office de fève, était glissé dans une galette. Celle-ci était donc ronde et dorée pour rappeler et fêter le soleil. Le convive qui tombait sur le haricot était désigné roi du festin.