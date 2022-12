Électricité : en cas de coupure, ce que vous devez savoir sur le délestage

Le site est stratégique, ultra-surveillé et doit à tout prix être tenu secret. Ici, les agents sont prêts à réaliser une opération inédite, couper le courant à 1 million et demi d'habitants de la région en cas de fortes tensions sur le réseau électrique. "Avec un seul clic, on peut couper plusieurs communes ou plusieurs quartiers informatiquement", nous indique-t-on.