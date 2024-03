Huile d'argan : vaut-elle vraiment son prix ?

Si l'huile d'argan est au départ le secret de beauté des femmes marocaines, c'est que l'arbre ne pousse qu'au Maroc. Mais son nom se retrouve désormais sur de très nombreux produits cosmétiques en France, des shampoings aux gels douche, en passant par les crèmes hydratantes. Les consommateurs en ont-ils pour autant toujours pour leur argent ?

C'est un élixir aux puissantes vertus hydratantes très convoité par les géants du cosmétique. L'huile d'argan vient du sud du Maroc, autour la région d'Agadir. Cette zone, qui ne représente que 8 000 km², est en effet l'unique endroit au monde où pousse l'arganier. Ses fruits sont ramassés par des femmes, les seules à pouvoir concasser cette noix d'argan, selon un savoir-faire ancestral transmis de mère en fille. Mais alors que pour fabriquer un litre d'huile, il faut 34 kg de fruits, le travail est titanesque.

L'huile d'argan est devenu un ingrédient si précieux que les grandes marques n'hésitent pas à la mettre en avant. Dans les rayons des supermarchés, la simple mention de ce produit miracle suffit à séduire les consommateurs, malgré des prix parfois élevés.

Un argument marketing

Mais en ont-ils vraiment pour leur argent ? Si les produits de certaines marques, comme ceux de la gamme Argan d'Yves Rocher affichent clairement la concentration, d'autres marques sont plus opaques sur ce point, malgré la mise en avant de l'huile d'argan sur l'étiquette principale.

Parmi celles contactées par l'équipe de TF1, une seule a répondu et voici sa réponse : "pour des raisons de confidentialité, nous ne dévoilons pas la concentration d'actifs et ingrédients dans nos formules".

Impossible donc de savoir si le produit en question en contient assez pour assurer les effets promis. Mais alors que l'argan s'affiche de plus en plus comme un argument marketing, les produits qui mentionnent "argan" sur leur emballage sont suivis de très près par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Les échantillons sont prélevés dans le commerce et envoyés dans un laboratoire lyonnais où une série de tests est réalisée. Si dans certains cas, des assemblages trompeurs permettent effectivement aux fabricants de réduire leurs couts de production, ces cas demeurent rares et les marques assurent tester leurs produits pour garantir aux consommateurs les bénéfices promis de l'huile d'argan.

A noter qu'une fois arrivée du Maroc, l'huile un peu trouble et opaque est filtrée en France dans une usine en Normandie pour obtenir un liquide plus limpide qui est expédié dans le monde entier où les grandes industries cosmétiques se l'arrachent jusqu'à 50 euros le litre.